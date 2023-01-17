Антонова Екатерина Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Антонов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович
Крещение
12.02.1888
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1889
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович
Рождение ребёнка
01.12.1891
Сын: Антонов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евпраксия Николаевна
Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Олимпиада Николаевна
Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович
Рождение ребёнка
12.02.1904
Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно