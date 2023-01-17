Антонова Екатерина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Екатерина Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Антонов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
12.02.1888
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1889

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.12.1891

Сын: Антонов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евпраксия Николаевна

Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Олимпиада Николаевна

Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.02.1904

Сын: Антонов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Антонов Николай Антонович

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Николай Антонович

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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