Антонов Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1904
Дата смерти16.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1904
Крещение
13.02.1904
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница: | Крестьянская девица Павлв Григорьева (Стояново)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Елена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1978