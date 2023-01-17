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Антонов Петр Николаевич

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.02.1904

Дата смерти

16.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1904

Отец: Антонов Николай Антонович

Мать: Антонова Екатерина Артемьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
13.02.1904
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница: | Крестьянская девица Павлв Григорьева (Стояново)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
16.02.1978
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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