Антонов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1891
Крещение
02.12.1891
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники: | Бессрочноотпускной ряд. солдат д. Стоянова Шаготской вол. Михаил Ксенофонтов Чумичев и той же деревни мещ. дочь дев. Марья Павлова
Смерть
Неизвестно