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Антонов Михаил Николаевич

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1891

Отец: Антонов Николай Антонович

Мать: Антонова Екатерина Артемьевна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
02.12.1891
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники: | Бессрочноотпускной ряд. солдат д. Стоянова Шаготской вол. Михаил Ксенофонтов Чумичев и той же деревни мещ. дочь дев. Марья Павлова
Смерть
Неизвестно
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