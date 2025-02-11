Алексей Дмитриев
мужской, родился 1827, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАрина Иванова1807 г.р.
ОтецДмитрий Ильин1799 г.р.
Супруги
Лукерья Николаева1827 г.р.
Дети
Григорий Алексеев1853 г.р.
Харитон Алексеев1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Дмитрий Ильин
Мать: Арина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Николаева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Лукерья Николаева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Харитон Алексеев
Мать ребёнка: Лукерья Николаева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно