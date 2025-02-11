Алексей Дмитриев 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Арина Иванова1807 г.р.
Отец
Дмитрий Ильин1799 г.р.
Супруги
Лукерья Николаева1827 г.р.
Дети
Григорий Алексеев1853 г.р.
Харитон Алексеев1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дмитрий Ильин

Мать: Арина Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Николаева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Лукерья Николаева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Харитон Алексеев

Мать ребёнка: Лукерья Николаева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Смерть
Неизвестно

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