Лукерья Николаева
женский, родилась 1827
умерла Неизвестно
Супруги
Алексей Дмитриев1827 г.р.
Дети
Григорий Алексеев1853 г.р.
Харитон Алексеев1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Дмитриев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Дмитриев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Харитон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Дмитриев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно