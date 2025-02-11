Лукерья Николаева 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукерья Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827

умерла Неизвестно

Супруги
Алексей Дмитриев1827 г.р.
Дети
Григорий Алексеев1853 г.р.
Харитон Алексеев1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Дмитриев

Рождение ребёнка
1853

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Харитон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Дмитриев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Смерть
Неизвестно

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