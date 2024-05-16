Кукин Иван Семёнович 24.07.1841 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кукин Иван Семёнович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.07.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1841 ст.

Отец: Кукин Семён Петрович

Мать: Кукина Стефанида Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.497 об.).
Крещение
26.07.1841 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, племянник Семёну Петровичу, Андрей Николаевич Кукин и, замужняя дочь Семёну Петровичу, Любовь Семён... Показать все
Смерть
Неизвестно

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