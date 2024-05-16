Кукина Стефанида Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кукина Стефанида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Хохлова (Кукина) Любовь Семёновна

Отец ребёнка: Кукин Семён Петрович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.07.1841 ст.

Сын: Кукин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Кукин Семён Петрович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.497 об.).
Смерть
Неизвестно

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