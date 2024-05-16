Кукин Семён Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Хохлова (Кукина) Любовь Семёновна
Мать ребёнка: Кукина Стефанида Михайловна
Рождение ребёнка
24.07.1841 ст.
Сын: Кукин Иван Семёнович
Мать ребёнка: Кукина Стефанида Михайловна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.497 об.).
Смерть
Неизвестно