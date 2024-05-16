Кукин Семён Петрович До 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кукин Семён Петрович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Хохлова (Кукина) Любовь Семёновна

Мать ребёнка: Кукина Стефанида Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.07.1841 ст.

Сын: Кукин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Кукина Стефанида Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.497 об.).
Смерть
Неизвестно

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