Мартынычев Яков Васильев
мужской, родился 1819, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецМартынычев Василий Екимов1792 г.р.
МатьМартынычева Дарья Васильева1793 г.р.
Супруги
Мартынычева Просковья Петрова1820 г.р.
Дети
Мартынычев Александр Яковлев1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Мартынычев Александр Яковлев
Мать ребёнка: Мартынычева Просковья Петрова
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно