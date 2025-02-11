Мартынычев Яков Васильев 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартынычев Яков Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1819, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Мартынычев Василий Екимов1792 г.р.
Мать
Мартынычева Дарья Васильева1793 г.р.
Супруги
Мартынычева Просковья Петрова1820 г.р.
Дети
Мартынычев Александр Яковлев1842 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Мартынычев Василий Екимов

Мать: Мартынычева Дарья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынычева Просковья Петрова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мартынычев Александр Яковлев

Мать ребёнка: Мартынычева Просковья Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

73 семья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.