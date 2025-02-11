Мартынычева Просковья Петрова
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Мартынычев Яков Васильев1819 г.р.
Дети
Мартынычев Александр Яковлев1842 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Мартынычев Александр Яковлев
Отец ребёнка: Мартынычев Яков Васильев
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно