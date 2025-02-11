Мартынычева Просковья Петрова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартынычева Просковья Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Мартынычев Яков Васильев1819 г.р.
Дети
Мартынычев Александр Яковлев1842 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынычев Яков Васильев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мартынычев Александр Яковлев

Отец ребёнка: Мартынычев Яков Васильев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

73 семья

Смерть
Неизвестно

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