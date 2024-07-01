Штерич Христофор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штерич (Nn) Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
адьютант генерал-губернатора Екатеринославской губернии П. А. Зубова
Рождение ребёнка
28.07.1821
Сын: Штерич Александр Христофорович
Мать ребёнка: Штерич (Nn) Елизавета
Смерть
До 1827