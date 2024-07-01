Штерич Христофор Петрович 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШтерич Христофор Петрович

Штерич Христофор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1827

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

1821 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Штерич Петр Иванович

Мать: Штерич (Лутковская) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штерич (Nn) Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
адьютант генерал-губернатора Екатеринославской губернии П. А. Зубова
Рождение ребёнка
28.07.1821

Сын: Штерич Александр Христофорович

Мать ребёнка: Штерич (Nn) Елизавета

Смерть
До 1827

Мы используем куки для улучшения работы сайта.