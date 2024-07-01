Штерич (Nn) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтерич (Nn) Елизавета

Штерич (Nn) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1821 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штерич Христофор Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1821

Сын: Штерич Александр Христофорович

Отец ребёнка: Штерич Христофор Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.