Штерич (Nn) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штерич Христофор Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1821
Сын: Штерич Александр Христофорович
Отец ребёнка: Штерич Христофор Петрович