Штерич (Лутковская) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мусина-Пушкина (Штерич) Анна Петровна
Отец ребёнка: Штерич Петр Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Штерич Христофор Петрович
Отец ребёнка: Штерич Петр Иванович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Штерич Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1799
Сын: Штерич Иван Петрович
Отец ребёнка: Штерич Петр Иванович
Смерть
1802