Штерич (Лутковская) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штерич (Лутковская) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1802

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Лутковский Алексей Иванович

Мать: Лутковская (Кн. Баратова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мусина-Пушкина (Штерич) Анна Петровна

Отец ребёнка: Штерич Петр Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Штерич Христофор Петрович

Отец ребёнка: Штерич Петр Иванович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Штерич Алексей Петрович

Отец ребёнка: Штерич Петр Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1799

Сын: Штерич Иван Петрович

Отец ребёнка: Штерич Петр Иванович

Смерть
1802

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