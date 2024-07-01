Лутковская (Кн. Баратова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти11.10.1816
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Баратов Сергей Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лутковский Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Штерич (Лутковская) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Лутковская) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Вердеревская (Лутковская) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Лутковский Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Лутковская) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1788
Сын: Лутковский Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович
Бракосочетание
18.05.1813
Смерть
11.10.1816