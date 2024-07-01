Лутковская (Кн. Баратова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутковская (Кн. Баратова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

11.10.1816

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Баратов Сергей Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лутковский Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Штерич (Лутковская) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Лутковская) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Вердеревская (Лутковская) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Лутковский Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Лутковская) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1788

Сын: Лутковский Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Лутковский Алексей Иванович

Бракосочетание
18.05.1813

Муж: Лутковский Алексей Иванович

Смерть
11.10.1816

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