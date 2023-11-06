Солотенкова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1941
Дочь: Ряжская Нина Петровна
Отец ребёнка: Солотенков Петр Осипович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Солотенков Николай Петрович
Отец ребёнка: Солотенков Петр Осипович
Рождение ребёнка
До 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солотенков Петр Осипович
Рождение ребёнка
До 1941
Дочь: Солотенкова Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Солотенков Петр Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно