Солотенкова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солотенкова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1941

Дочь: Ряжская Нина Петровна

Отец ребёнка: Солотенков Петр Осипович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Солотенков Николай Петрович

Отец ребёнка: Солотенков Петр Осипович

Рождение ребёнка
До 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солотенков Петр Осипович

Рождение ребёнка
До 1941

Дочь: Солотенкова Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Солотенков Петр Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солотенков Петр Осипович

Смерть
Неизвестно
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