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Солотенков Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Солотенков Петр Осипович

Мать: Солотенкова Александра

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