Солотенкова Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солотенкова Клавдия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1941

Отец: Солотенков Петр Осипович

Мать: Солотенкова Александра

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