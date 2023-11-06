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Солотенкова Клавдия Петровна
Солотенкова Клавдия Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1941
Пол
Женский
Отец
Солотенков Петр Осипович
1915 г.р.
Мать
Солотенкова Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
До 1941
Отец:
Солотенков Петр Осипович
Мать:
Солотенкова Александра
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