Валетто Всеволод Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.06.1899
Дата смерти25.05.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1899
Отец: Валетто Василий Леонардович
Мать: не указана
Военная служба
С 25.12.1919 по 25.08.1921
Поступил на службу в РККА в бронепоезд на должность телефониста-красноармейца.
Бракосочетание
До ?.02.1927
Рождение ребёнка
10.11.1927
Сын: Валетто Станислав Всеволодович
Мать ребёнка: Валетто Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
22.07.1941
Дочь: Косенко Лидия Всеволодовна
Мать ребёнка: Валетто Валентина Михайловна
Военная служба
С ?.08.1941 по 15.12.1945
В 1941 году ушёл добровольцем на фронт. 1942.03.08г.ст.лейтееант,21.04 1943г. капитан. Бронепоезд 9s.107 южный фронт.1941 командир батареи,1942-1943 начальник артилерии,1943-44 командир артдивизиона.... Показать все
Получение воинского звания/чина
08.03.1942
Старший лейтенант
Получение воинского звания/чина
21.04.1943
Капитан
Военная награда
30.06.1943
Орден Красной Звезды
Смерть
25.05.1962