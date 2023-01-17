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Валетто Всеволод Васильевич

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

18.06.1899

Дата смерти

25.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1899

Отец: Валетто Василий Леонардович

Мать: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Военная служба
С 25.12.1919 по 25.08.1921
Поступил на службу в РККА в бронепоезд на должность телефониста-красноармейца.
Бракосочетание
До ?.02.1927

Жена: Валетто Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
10.11.1927

Сын: Валетто Станислав Всеволодович

Мать ребёнка: Валетто Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
22.07.1941

Дочь: Косенко Лидия Всеволодовна

Мать ребёнка: Валетто Валентина Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Военная служба
С ?.08.1941 по 15.12.1945
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
В 1941 году ушёл добровольцем на фронт. 1942.03.08г.ст.лейтееант,21.04 1943г. капитан. Бронепоезд 9s.107 южный фронт.1941 командир батареи,1942-1943 начальник артилерии,1943-44 командир артдивизиона.... Показать все
Получение воинского звания/чина
08.03.1942
Старший лейтенант
Получение воинского звания/чина
21.04.1943
Капитан
Военная награда
30.06.1943
Орден Красной Звезды
Смерть
25.05.1962
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