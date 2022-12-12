Валетто (Бобкова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.02.1927
Рождение ребёнка
10.11.1927
Сын: Валетто Станислав Всеволодович
Отец ребёнка: Валетто Всеволод Васильевич
Рождение ребёнка
22.07.1941
Дочь: Косенко Лидия Всеволодовна
Отец ребёнка: Валетто Всеволод Васильевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1994