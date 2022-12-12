Валетто (Бобкова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валетто (Бобкова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.02.1927

Муж: Валетто Всеволод Васильевич

Рождение ребёнка
10.11.1927

Сын: Валетто Станислав Всеволодович

Отец ребёнка: Валетто Всеволод Васильевич

Рождение ребёнка
22.07.1941

Дочь: Косенко Лидия Всеволодовна

Отец ребёнка: Валетто Всеволод Васильевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1994
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