(Шамраенко Курпан) Евгения Александровна
Место рожденияг. Николаев, Херсонская губерния
Дата рождения25.12.1899
Дата смерти08.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1899
Рождение ребёнка
14.03.1930
Отец ребёнка: Курпан Иван Филиппович
Рождение ребёнка
13.01.1932
Сын: Курпан Юрий Иванович
Отец ребёнка: Курпан Иван Филиппович
Рождение ребёнка
12.09.1937
Сын: Курпан Александр Иванович
Отец ребёнка: Курпан Иван Филиппович
Смерть
08.04.1979
Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность, атеросклеротический кардиосклероз