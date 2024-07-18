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(Шамраенко Курпан) Евгения Александровна

Место рождения

г. Николаев, Херсонская губерния

Дата рождения

25.12.1899

Дата смерти

08.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1899

Отец: Шамраенко Александр Онисифоров

Мать: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова

Рождение ребёнка
14.03.1930

Сын: Курпан Николай Иванович

Отец ребёнка: Курпан Иван Филиппович

Рождение ребёнка
13.01.1932

Сын: Курпан Юрий Иванович

Отец ребёнка: Курпан Иван Филиппович

Рождение ребёнка
12.09.1937

Сын: Курпан Александр Иванович

Отец ребёнка: Курпан Иван Филиппович

Смерть
08.04.1979
Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность, атеросклеротический кардиосклероз

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