(Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова

Место рождения

г. Николаев, Херсонская губерния

Дата рождения

До 1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шамраенко) Нина? Александровна

Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров

Бракосочетание
13.10.1896

Муж: Шамраенко Александр Онисифоров

Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров

Рождение ребёнка
25.12.1899

Дочь: (Шамраенко Курпан) Евгения Александровна

Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров

Рождение ребёнка
08.01.1902

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров

Рождение ребёнка
24.04.1903

Сын: Николай

Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров

Рождение ребёнка
21.02.1909

Сын: Димитрий

Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров

Рождение ребёнка
08.07.1913

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров

Рождение ребёнка
20.12.1915

Сын: Василий

Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров

Рождение ребёнка
22.11.1917

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров

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