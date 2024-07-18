(Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова
Место рожденияг. Николаев, Херсонская губерния
Дата рожденияДо 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шамраенко) Нина? Александровна
Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров
Бракосочетание
13.10.1896
Рождение ребёнка
18.10.1897
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров
Рождение ребёнка
25.12.1899
Дочь: (Шамраенко Курпан) Евгения Александровна
Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров
Рождение ребёнка
08.01.1902
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров
Рождение ребёнка
24.04.1903
Сын: Николай
Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров
Рождение ребёнка
21.02.1909
Сын: Димитрий
Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров
Рождение ребёнка
08.07.1913
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров
Рождение ребёнка
20.12.1915
Сын: Василий
Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров
Рождение ребёнка
22.11.1917
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Шамраенко Александр Онисифоров