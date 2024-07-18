Курпан Иван Филиппович
Место рожденияг. Очаков, Одесский уезд, Херсонская губ.
Дата рождения29.12.1904
Дата смерти10.01.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1904
Рождение ребёнка
14.03.1930
Мать ребёнка: (Шамраенко Курпан) Евгения Александровна
Рождение ребёнка
13.01.1932
Сын: Курпан Юрий Иванович
Мать ребёнка: (Шамраенко Курпан) Евгения Александровна
Рождение ребёнка
12.09.1937
Сын: Курпан Александр Иванович
Мать ребёнка: (Шамраенко Курпан) Евгения Александровна
Бракосочетание
14.05.1976
Смерть
10.01.1977
Причина смерти: пневмония; бурые кисты после инфаркта мозга; сосудистое поражение мозга при атеросклерозе