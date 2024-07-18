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Курпан Иван Филиппович

Место рождения

г. Очаков, Одесский уезд, Херсонская губ.

Дата рождения

29.12.1904

Дата смерти

10.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1904

Отец: Курпан Филипп Григорьевич

Мать: (Пинчук Курпан) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1930

Сын: Курпан Николай Иванович

Мать ребёнка: (Шамраенко Курпан) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
13.01.1932

Сын: Курпан Юрий Иванович

Мать ребёнка: (Шамраенко Курпан) Евгения Александровна

Рождение ребёнка
12.09.1937

Сын: Курпан Александр Иванович

Мать ребёнка: (Шамраенко Курпан) Евгения Александровна

Бракосочетание
14.05.1976

Жена: (Шляго) Валентина Максимовна

Смерть
10.01.1977
Причина смерти: пневмония; бурые кисты после инфаркта мозга; сосудистое поражение мозга при атеросклерозе

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