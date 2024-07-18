(Пинчук Курпан) Ирина Ивановна
Место рожденияд. Мокраны (Задворье), Слуцкий уезд, Минская губерния
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Пинчук Иван Павлюков
Мать: ?
Рождение ребёнка
29.01.1903
Дочь: (Курпан) Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Курпан Филипп Григорьевич
Бракосочетание
24.08.1903
Рождение ребёнка
29.12.1904
Отец ребёнка: Курпан Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
31.03.1906
Дочь: (Курпан Яковлева) Александра Филипповна
Отец ребёнка: Курпан Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
16.01.1910
Сын: Курпан Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Курпан Филипп Григорьевич