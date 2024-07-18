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(Пинчук Курпан) Ирина Ивановна

Место рождения

д. Мокраны (Задворье), Слуцкий уезд, Минская губерния

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Пинчук Иван Павлюков

Мать: ?

Рождение ребёнка
29.01.1903

Дочь: (Курпан) Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Курпан Филипп Григорьевич

Бракосочетание
24.08.1903

Муж: Курпан Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
29.12.1904

Сын: Курпан Иван Филиппович

Отец ребёнка: Курпан Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
31.03.1906

Дочь: (Курпан Яковлева) Александра Филипповна

Отец ребёнка: Курпан Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Курпан Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Курпан Филипп Григорьевич

Смерть
1934

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