Шамраенко Александр Онисифоров
Место рожденияпосад Новая Прага, Александрийский уезд, Херсонская губерния
Дата рождения1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шамраенко) Нина? Александровна
Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова
Бракосочетание
18.04.1893
Бракосочетание
13.10.1896
Рождение ребёнка
18.10.1897
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова
Рождение ребёнка
25.12.1899
Дочь: (Шамраенко Курпан) Евгения Александровна
Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова
Рождение ребёнка
08.01.1902
Дочь: Мария
Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова
Рождение ребёнка
24.04.1903
Сын: Николай
Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова
Рождение ребёнка
21.02.1909
Сын: Димитрий
Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова
Рождение ребёнка
08.07.1913
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова
Рождение ребёнка
20.12.1915
Сын: Василий
Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова
Рождение ребёнка
22.11.1917
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова