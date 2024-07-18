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Шамраенко Александр Онисифоров

Место рождения

посад Новая Прага, Александрийский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.
До 1873 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шамраенко) Нина? Александровна

Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова

Бракосочетание
18.04.1893

Жена: (Шептекитова) Елена Иаковлева

Бракосочетание
13.10.1896

Жена: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова

Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова

Рождение ребёнка
25.12.1899

Дочь: (Шамраенко Курпан) Евгения Александровна

Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова

Рождение ребёнка
08.01.1902

Дочь: Мария

Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова

Рождение ребёнка
24.04.1903

Сын: Николай

Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова

Рождение ребёнка
21.02.1909

Сын: Димитрий

Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова

Рождение ребёнка
08.07.1913

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова

Рождение ребёнка
20.12.1915

Сын: Василий

Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова

Рождение ребёнка
22.11.1917

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: (Лохвицкая Шамраенко) Параскева Михаилова

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