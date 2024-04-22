Матрена Степанова
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Бракосочетание
04.11.1842 ст.
Муж: Осип Артемьев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.11.1843 ст.
Дочь: Матрена Осипова
Отец ребёнка: Осип Артемьев
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно