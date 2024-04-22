Матрена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Степанова

Место рождения

Ширяево, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширяево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
04.11.1842 ст.

Муж: Осип Артемьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.11.1843 ст.

Дочь: Матрена Осипова

Отец ребёнка: Осип Артемьев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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