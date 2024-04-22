Осип Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип Артемьев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.04.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1824 ст.

Отец: Артемий Маркин

Мать: Евдокия Ефимова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.11.1842 ст.

Жена: Матрена Степанова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.11.1843 ст.

Дочь: Матрена Осипова

Мать ребёнка: Матрена Степанова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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