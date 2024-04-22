Осип Артемьев
Место рождения
Дата рождения12.04.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1824 ст.
Отец: Артемий Маркин
Мать: Евдокия Ефимова
Бракосочетание
04.11.1842 ст.
Жена: Матрена Степанова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.11.1843 ст.
Дочь: Матрена Осипова
Мать ребёнка: Матрена Степанова
Смерть
Неизвестно