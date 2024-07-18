Денис Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Митрофан Васильевич
Мать: Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена (Анна) Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Никифор Денисович
Мать ребёнка: Елена (Анна) Козьмина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Корнила Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1830
Сын: Корнилий Денисович Митрофанович
Мать ребёнка: Елена (Анна) Козьмина
Смерть
После 1850