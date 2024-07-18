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Денис Митрофанович

Место рождения

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Митрофан Васильевич

Мать: Марья

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена (Анна) Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Никифор Денисович

Мать ребёнка: Елена (Анна) Козьмина

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Корнила Денисович

Мать ребёнка: не указана

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1830

Сын: Корнилий Денисович Митрофанович

Мать ребёнка: Елена (Анна) Козьмина

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1850

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