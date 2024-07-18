Елена (Анна) Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денис Митрофанович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Никифор Денисович
Отец ребёнка: Денис Митрофанович
Рождение ребёнка
13.09.1830
Сын: Корнилий Денисович Митрофанович
Отец ребёнка: Денис Митрофанович
Смерть
После 1834