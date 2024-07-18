Елена (Анна) Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (Анна) Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денис Митрофанович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Никифор Денисович

Отец ребёнка: Денис Митрофанович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1830

Сын: Корнилий Денисович Митрофанович

Отец ребёнка: Денис Митрофанович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1834

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