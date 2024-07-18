Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Федосья Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Денис Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Никита Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пелагея Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Васильевич
Смерть
До 1834