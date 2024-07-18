Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1761 и 1770 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Федосья Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Денис Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Никита Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пелагея Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Васильевич

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1834

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