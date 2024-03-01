Рыжова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
09.08.1899 ст.

Сын: Рыжов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Рыжов Павел Андреевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1901 ст.

Сын: Рыжов Федор Павлович

Отец ребёнка: Рыжов Павел Андреевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.03.1904 ст.

Дочь: (Рыжова) Анна Павлович

Отец ребёнка: Рыжов Павел Андреевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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