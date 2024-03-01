Рыжова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1899 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
18.02.1901 ст.
Сын: Рыжов Федор Павлович
Отец ребёнка: Рыжов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1904 ст.
Дочь: (Рыжова) Анна Павлович
Отец ребёнка: Рыжов Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно