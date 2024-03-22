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Иванов (Иванов) Онисим Павлович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.01.1830 ст.

Дата смерти

17.02.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1830 ст.

Отец: Иванов-Царев Павел Иванович

Мать: Иванова Татьяна Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.07.1850 ст.

Жена: Павлова Неонила Александровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1851 ст.

Сын: Иванов Василий Онисимович

Мать ребёнка: Павлова Неонила Александровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1852 ст.

Сын: Иванов Иоанн (Иван) Онисимович

Мать ребёнка: Павлова Неонила Александровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1853 ст.

Сын: Иванов Маркел Онисимович

Мать ребёнка: Павлова Неонила Александровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1856 ст.

Дочь: Иванова Елена Онисимовна

Мать ребёнка: Павлова Неонила Александровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1870 ст.

Жена: Авраамова Евгения Иларионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.02.1910 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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