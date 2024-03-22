Иванов (Иванов) Онисим Павлович
Место рождения
Дата рождения06.01.1830 ст.
Дата смерти17.02.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1830 ст.
Бракосочетание
02.07.1850 ст.
Рождение ребёнка
29.01.1851 ст.
Сын: Иванов Василий Онисимович
Мать ребёнка: Павлова Неонила Александровна
Рождение ребёнка
12.10.1852 ст.
Сын: Иванов Иоанн (Иван) Онисимович
Мать ребёнка: Павлова Неонила Александровна
Рождение ребёнка
19.11.1853 ст.
Мать ребёнка: Павлова Неонила Александровна
Рождение ребёнка
04.05.1856 ст.
Дочь: Иванова Елена Онисимовна
Мать ребёнка: Павлова Неонила Александровна
Бракосочетание
02.02.1870 ст.
Смерть
17.02.1910 ст.