Иванова (Николаева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Николаева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.02.1818 ст.

Муж: Иванов-Царев Павел Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1819 ст.

Дочь: Иванова Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Иванов-Царев Павел Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1821 ст.

Сын: Иванов Прокопий Павлович

Отец ребёнка: Иванов-Царев Павел Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1826 ст.

Сын: Иванов Макар Павлович

Отец ребёнка: Иванов-Царев Павел Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1828 ст.

Сын: Иванов Евсей Павлович

Отец ребёнка: Иванов-Царев Павел Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1830 ст.

Сын: Иванов Онисим Павлович

Отец ребёнка: Иванов-Царев Павел Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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