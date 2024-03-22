Иванова (Николаева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Бракосочетание
17.02.1818 ст.
Рождение ребёнка
01.06.1819 ст.
Дочь: Иванова Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Иванов-Царев Павел Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1821 ст.
Отец ребёнка: Иванов-Царев Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1826 ст.
Отец ребёнка: Иванов-Царев Павел Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1828 ст.
Отец ребёнка: Иванов-Царев Павел Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1830 ст.
Отец ребёнка: Иванов-Царев Павел Иванович
Смерть
Неизвестно