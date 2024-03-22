Авраамова (Евфимиева) Евгения Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамова (Евфимиева) Евгения Иларионовна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.12.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1834 ст.

Отец: Павлов Иларион Евфимиевич

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.01.1854 ст.

Муж: Авраамов Михаил Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1855 ст.

Дочь: Авраамова Стефанида Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1858 ст.

Дочь: Авраамова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1860 ст.

Сын: Авраамов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1862 ст.

Дочь: Авраамова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1863 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Пераскева Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1867 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов Михаил Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1870 ст.

Муж: Иванов Онисим Павлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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