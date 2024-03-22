Авраамова (Евфимиева) Евгения Иларионовна
Место рождения
Дата рождения19.12.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1834 ст.
Отец: Павлов Иларион Евфимиевич
Бракосочетание
01.01.1854 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1855 ст.
Дочь: Авраамова Стефанида Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1858 ст.
Дочь: Авраамова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1860 ст.
Сын: Авраамов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1862 ст.
Дочь: Авраамова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1863 ст.
Дочь: Авраамова-Никитина Пераскева Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
12.06.1867 ст.
Сын: Авраамов-Никитин Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Авраамов Михаил Васильевич
Бракосочетание
02.02.1870 ст.
Смерть
Неизвестно