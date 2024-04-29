Журавлева (Мазалова) Вера Андреевна 10.10.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлева (Мазалова) Вера Андреевна

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Место рождения

с. Верх-Ануйск, Быстроистокский район, Алтайский край, РСФСР, СССР

Дата рождения

10.10.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1923

Отец: Мазалов Андрей Поликарпович

Мать: Мазалова Фекла Михеевна

с. Верх-Ануйск, Быстроистокский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Яков Петрович

Смерть
Неизвестно

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