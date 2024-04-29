Журавлева (Мазалова) Вера Андреевна
Место рожденияс. Верх-Ануйск, Быстроистокский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Дата рождения10.10.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1923
с. Верх-Ануйск, Быстроистокский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Яков Петрович
Смерть
Неизвестно