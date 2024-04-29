Мазалова Фекла Михеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМазалова Фекла Михеевна

Мазалова Фекла Михеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухоруких (Мазалова) Фаина Андреевна

Отец ребёнка: Мазалов Андрей Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева (Мазалова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Мазалов Андрей Поликарпович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Мазалов Егор Андреевич

Отец ребёнка: Мазалов Андрей Поликарпович

с. Верх-Ануйское, Быстроистокский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
10.10.1923

Дочь: Журавлева (Мазалова) Вера Андреевна

Отец ребёнка: Мазалов Андрей Поликарпович

с. Верх-Ануйск, Быстроистокский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.