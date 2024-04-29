Мазалова Фекла Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухоруких (Мазалова) Фаина Андреевна
Отец ребёнка: Мазалов Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева (Мазалова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Мазалов Андрей Поликарпович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Мазалов Андрей Поликарпович
с. Верх-Ануйское, Быстроистокский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
10.10.1923
Дочь: Журавлева (Мазалова) Вера Андреевна
Отец ребёнка: Мазалов Андрей Поликарпович
с. Верх-Ануйск, Быстроистокский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно