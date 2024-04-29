Журавлев Яков Петрович 22.03.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлев Яков Петрович

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Место рождения

с. Новообинка, Петропавловский район, Алтайский край, Российская империя

Дата рождения

22.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1915

Отец: Журавлев Петр Максимович

Мать: Журавлева Елена Федоровна

с. Новообинка, Петропавловский район, Алтайский край, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева (Мазалова) Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева (Мазалова) Вера Андреевна

Смерть
Неизвестно

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