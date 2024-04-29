Журавлев Яков Петрович
Место рожденияс. Новообинка, Петропавловский район, Алтайский край, Российская империя
Дата рождения22.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1915
с. Новообинка, Петропавловский район, Алтайский край, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева (Мазалова) Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева (Мазалова) Вера Андреевна
Смерть
Неизвестно