(Гиззатуллина) Таифя
Место рожденияс.Чепкас-Ильметьево, Дрожжановского р-на
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Гиззатулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шарафетдин Первый Муж
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Шарафетдинова) Бибираися
Отец ребёнка: Шарафетдин Первый Муж
Рождение ребёнка
1909
Сын: Гайнуллов Нурулла
Отец ребёнка: Тухватуллин Гайнулла Второй Муж
Рождение ребёнка
10.05.1917
Дочь: Ахметшина (Гайнуллина) Зиннура
Отец ребёнка: Тухватуллин Гайнулла Второй Муж
Смерть
Неизвестно