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(Гиззатуллина) Таифя

Место рождения

с.Чепкас-Ильметьево, Дрожжановского р-на

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Гиззатулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафетдинов Миннетдин

Отец ребёнка: Шарафетдин Первый Муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафетдин Первый Муж

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Шарафетдинова) Бибираися

Отец ребёнка: Шарафетдин Первый Муж

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гайнуллов Нурулла

Отец ребёнка: Тухватуллин Гайнулла Второй Муж

Рождение ребёнка
10.05.1917

Дочь: Ахметшина (Гайнуллина) Зиннура

Отец ребёнка: Тухватуллин Гайнулла Второй Муж

Смерть
Неизвестно

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