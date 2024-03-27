(Шарафетдинова) Бибираися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шарафетдинова) Бибираися

(Шарафетдинова) Бибираися

Место рождения

Вольный Стан

Дата рождения

1900

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Мать

1867 г.р.

Муж

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шарафетдин Первый Муж

Мать: Таифя

Вольный Стан
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Низамова Файзя

Отец ребёнка: Камалетдинов Гыйлметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Гыйлметдин

Вольный Стан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Гыйлметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Гыйлметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Гыйлметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалетдинов Гыйлметдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалетдинов Гыйлметдин

Смерть
1986
Казань
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close