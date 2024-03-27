(Шарафетдинова) Бибираися
Место рожденияВольный Стан
Дата рождения1900
Дата смерти1986
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шарафетдин Первый Муж
Мать: Таифя
Вольный Стан
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Низамова Файзя
Отец ребёнка: Камалетдинов Гыйлметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Вольный Стан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
Казань
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)