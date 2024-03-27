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Тухватуллин Гайнулла Второй Муж

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Аксянов Тухветулла

Мать: (Манашева) Махдия

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гайнуллов Нурулла

Мать ребёнка: (Гиззатуллина) Таифя

Рождение ребёнка
10.05.1917

Дочь: Ахметшина (Гайнуллина) Зиннура

Мать ребёнка: (Гиззатуллина) Таифя

Смерть
Неизвестно

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