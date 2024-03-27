Тухватуллин Гайнулла Второй Муж
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Аксянов Тухветулла
Мать: (Манашева) Махдия
Рождение ребёнка
1909
Сын: Гайнуллов Нурулла
Мать ребёнка: (Гиззатуллина) Таифя
Рождение ребёнка
10.05.1917
Дочь: Ахметшина (Гайнуллина) Зиннура
Мать ребёнка: (Гиззатуллина) Таифя
Смерть
Неизвестно