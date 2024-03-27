(Манашева) Махдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Манашева) Махдия

(Манашева) Махдия

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тухватуллин Ахмадулла

Отец ребёнка: Аксянов Тухветулла

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тухватуллин Гайнулла Второй Муж

Отец ребёнка: Аксянов Тухветулла

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Зюлейха

Отец ребёнка: Аксянов Тухветулла

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксянов Тухветулла

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close