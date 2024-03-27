(Манашева) Махдия
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Аксянов Тухветулла
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тухватуллин Гайнулла Второй Муж
Отец ребёнка: Аксянов Тухветулла
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Зюлейха
Отец ребёнка: Аксянов Тухветулла
с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксянов Тухветулла
Смерть
Неизвестно