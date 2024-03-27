Гайнуллов Нурулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнуллов Нурулла

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Тухватуллин Гайнулла Второй Муж

Мать: Таифя

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
19.06.1938

Сын: Гайнуллов Зиннатулла Нуруллович

Мать ребёнка: Гашура

с.Новый Студенец Буинского р-на
Рождение ребёнка
21.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гашура

с.Новый Студенец Буинского р-на
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гашура

Смерть
Неизвестно
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