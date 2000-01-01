Задорожный Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Задорожный Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Задорожная Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Задорожная Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Григорий Иванович

Мать ребёнка: Задорожная Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Федор Иванович

Мать ребёнка: Задорожная Мария Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожная Мария Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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