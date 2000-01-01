Задорожный Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Задорожный Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Задорожная Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Задорожная Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Григорий Иванович
Мать ребёнка: Задорожная Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Федор Иванович
Мать ребёнка: Задорожная Мария Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно