Задорожный Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Виктор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Анатолий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно