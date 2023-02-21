Задорожный Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Задорожный Иван Матвеевич

Мать: Задорожная Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Виктор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Анатолий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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