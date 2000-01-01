Задорожный Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Задорожный Иван Матвеевич

Мать: Задорожная Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

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