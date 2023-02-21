Задорожный Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Сергей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Задорожный Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

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