Задорожный Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Задорожный Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Иван Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана