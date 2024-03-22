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Дюльдин Юрий Иванович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

14.10.1935

Дата смерти

17.12.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1935

Отец: Дюльдин Иван Кондратьевич

Мать: Дюльдина Евгения Трофимовна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюльдина Алла Николаевна

Узбекистан г. Ташкент
Рождение ребёнка
24.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюльдина Алла Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюльдина Алла Николаевна

Смерть
17.12.1986
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