Дюльдин Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1935
Дата смерти17.12.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1935
Рождение ребёнка
14.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дюльдина Алла Николаевна
Узбекистан г. Ташкент
Рождение ребёнка
24.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дюльдина Алла Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюльдина Алла Николаевна
Смерть
17.12.1986