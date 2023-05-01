Дюльдина (Прибыльщикова) Евгения Трофимовна
Место рожденияСамарская губерния село Кротово
Дата рождения25.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1913
Отец: Прибыльщиков Трофим Трофимов
Мать: Ксения Васильевна
Самарская губерния село Кротово
Рождение ребёнка
14.10.1935
Отец ребёнка: Дюльдин Иван Кондратьевич
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно