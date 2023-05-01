Дюльдина (Прибыльщикова) Евгения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюльдина (Прибыльщикова) Евгения Трофимовна

Место рождения

Самарская губерния село Кротово

Дата рождения

25.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1913

Отец: Прибыльщиков Трофим Трофимов

Мать: Ксения Васильевна

Самарская губерния село Кротово
Рождение ребёнка
14.10.1935

Сын: Дюльдин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Дюльдин Иван Кондратьевич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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