Мешавкина Мария Никиферовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешавкина Мария Никиферовна

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Место рождения

деревня Мешавкино, Манчажский район, Свердловской области

Дата рождения

30.08.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1947

Дочь: Челина (Петрова) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Петрович

Новоипатово, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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