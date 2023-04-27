Мешавкина Мария Никиферовна
Место рождениядеревня Мешавкино, Манчажский район, Свердловской области
Дата рождения30.08.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1947
Дочь: Челина (Петрова) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Петрович
Новоипатово, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно