Петров Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1909
Дата смерти05.09.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1909
Отец: Петров Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1939
Дочь: Морковкина (Петрова) Людмила (Миля) Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Ульяна Трофимовна
Рождение ребёнка
30.12.1947
Дочь: Челина (Петрова) Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Мешавкина Мария Никиферовна
Новоипатово, Сысертский, Свердловская область
Смерть
05.09.1974