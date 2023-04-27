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Петров Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1909

Дата смерти

05.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1909

Отец: Петров Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Ульяна Трофимовна

Рождение ребёнка
17.06.1939

Дочь: Морковкина (Петрова) Людмила (Миля) Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Ульяна Трофимовна

Рождение ребёнка
30.12.1947

Дочь: Челина (Петрова) Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Мешавкина Мария Никиферовна

Новоипатово, Сысертский, Свердловская область
Смерть
05.09.1974

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