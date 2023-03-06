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Вольнов Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Вольнов Андрей Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вольнова Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Вольнова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольнов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Вольнова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольнов Василий Петрович

Мать ребёнка: Вольнова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольнова Мария

Рождение ребёнка
23.05.1911

Сын: Вольнов Николай Петрович

Мать ребёнка: Вольнова Мария

Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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