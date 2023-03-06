Вольнов Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Вольнов Андрей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вольнова Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Вольнова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вольнова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вольнова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вольнова Мария
Рождение ребёнка
23.05.1911
Мать ребёнка: Вольнова Мария
Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно